Rinnovo Leao, Di Marzio: «Ecco le ultime»

In casa Milan continua a tenere banco il tema rinnovi. Tra questi c’è quello di Leao. Di Marzio a Sky ha fatto il punto sulla trattativa:

«Non ci sono stati nuovi ostacoli o problematiche inattese, c’è una trattativa che va avanti con grande serenità. La presenza di Cardinale a Milano potrebbe far nascere un impulso decisivo per arrivare ad accellerare su Leao così come per Giroud»