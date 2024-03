Rinnovo Kjaer, il difensore fa chiarezza: «Ecco quando può essere presa la decisione. Non mi devono chiedere questa cosa». Le dichiarazioni

Il difensore del Milan Kjaer ha rilasciato un’intervista a bold.dk in cui ha parlato del suo futuro.

PAROLE – «Per quanto mi riguarda, sono nel posto in cui voglio essere. Gioco nel Milan, mi trovo bene nel Milan e ripongo molte speranze in me stesso. Ma che la decisione venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla. Eravamo settimi o ottavi quando sono arrivato quattro anni fa. Adesso siamo in Champions League ogni stagione. Se posso restare a Milano sono molto felice. È sempre il club in cui ho cercato di arrivare, fin dalla prima volta che sono andato al Palermo. Se non sarà Milano, allora ho 35 anni e posso scegliere liberamente cosa voglio con la mia famiglia. Non mi preoccupa. A me va benissimo. Penso che tutti mi conoscano. Sono orgoglioso di quello che faccio. Ma non vengono a chiedermi di essere diverso»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI KJAER A BOLD.DK