Rinnovo Kessie, Pioli: «Vorrei che firmasse, ma riguarda il club e l’agente»

Stefano Pioli parla della trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Vorrei che Kessie firmasse, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c’è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi.»

E sul rapporto con i tifosi dice: «Se ne sta parlando troppo e troppo a sproposito. Quello che deve iinteressare ai tifosi e all’allenatore è che la squadra dia l’anima, Franck è uno di questi. Tutti i giocatori del Milan dovranno essere sostenuti come i tifosi hanno sempre fatto».

