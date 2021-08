Rinnovo Kessie: la richiesta avanzata al Milan nell’incontro odierno

Rinnovo Kessie, nell’incontro avvenuto oggi tra l’ivoriano e la dirigenza rossonera, si è discusso dell’aumento salariale: i dettagli

Un ingaggio da top player, considerando i parametri per il tetto ingaggi imposti dal Fondo Elliott alla dirigenza rossonera: secondo quanto riportato da Sky, la richiesta economica avanzata da Franck Kessie per rinnovare il proprio patto col Diavolo, scadente nel prossimo giugno, ammonterebbe a 6 milioni di euro netti.

Le parti, in ogni caso, hanno manifestato la volontà di continuare il rapporto e, i prossimi incontri, saranno decisivi per trovare la quadra definitiva dell’accordo. L’ingaggio di Kessie sarebbe inferiore solamente a quello percepito da Zlatan Ibrahimovic: è molto probabile che, la dirigenza rossonera, inserisca dei bonus per sbloccare definitivamente l’affare.