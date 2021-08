Kessiè Milan, l’ivoriano in sede: rinnovo e infortunio i temi di discussione

Frank Kessiè si è presentato oggi nella sede del Milan. Al centro della discussione l’infortunio di queste ore ma soprattutto il rinnovo

Avanti insieme. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com Kessié e il Milan si sono incontrati oggi per fare il punto. Visita di cortesia a Casa Milan per parlare con Maldini e Massara. Il centrocampista ivoriano ha discusso in prima persone di vari argomenti con la dirigenza del Milan. Dall’infortunio di stamane, all’esperienza alle Olimpiadi, ma anche e soprattutto del suo futuro: Il calciatore chiede 6 milioni e la società è disposta a fare uno sforzo pur di trattenerlo e non ripetere situazioni come quelle di Donnarumma e Calhanoglu. La volotà da ambi le parti è quella di proseguire insieme.