Rinnovo Kalulu, oggi arriva la firma! Le cifre del nuovo contratto

Oggi Pierre Kalulu firmerà il rinnovo di contratto con il Milan. Ecco le cifre del prolungamento del difensore francese

Il Milan si appresta a blindare Pierre Kalulu. Il difensore francese e il club hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto e, come riportato da GianlucaDiMarzio.com, nel pomeriggio della giornata di oggi arriverà la firma in sede.

Prolungamento fino al 2027 per il classe ’00. Ingaggio che sale a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Un rinnovo voluto da entrambe le parti e meritato per quanto fatto vedere sul campo.