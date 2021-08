Rinnovo Insigne-Napoli, il mistero s’infittisce: le ultime novità

Rinnovo Insigne-Napoli: nel dettaglio, le ultime novità riguardanti un caso alquanto spinoso per il club partenopeo

Un mistero ancora tutto da svelare, con le big del campionato alla finestra, tra le quali potrebbe figurare il Milan. Il rinnovo tra Lorenzo Insigne e il Napoli continua a tenere banco a Castel Volturno ed agita il precampionato della società di De Laurentiis. A conferma di ciò, possono essere citate le dichiarazioni di Antonello Gallo, esperto di mercato:

«Se ne parla da un po’, la distanza con la società sembra destinata a non essere colmata, ma continuo a non vedere il capitano lontano da Napoli. Pur tuttavia, non è da scartare l’ipotesi di una partenza, considerando che secondo me nel disaccordo esistono dei presunti perdoni non elargiti su certe vicende e l’ambiguità di posizione di qualche nuovo venuto sulla questione».