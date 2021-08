Rinnovo Insigne, Bucchioni: «Conteso da Milan e Inter»

Enzo Bucchioni ha commentato la trattativa di rinnovo tra Insigne e il Napoli, chiarendo che l’addio è possibile, con le milanesi interessate

Lorenzo Insigne via da Napoli? Sulla questione è intervenuto il giornalista sportivo Enzo Bucchioni che per Tuttomercatoweb.com ha voluto dire la sua in merito all’ operazione di mercato che da qui a fine agosto potrebbe prendere forma:

«Nelle ultime ore l’Inter ha fatto sondaggi, ma con i problemi economici ed il gioco di Inzaghi la strada non sembra in discesa. Insigne non è una seconda punta, si è ritagliato il suo spazio sulla sinistra e giocando da anni in quella zona da’ il meglio. C’è anche il Milan che ci pensa e non da oggi. Potrebbe dare a Lorenzo la fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Pioli».