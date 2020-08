Rinnovo Ibrahimovic, Maldini: «Normale ci sia un Piano B o un piano C»

Il direttore tecnico rossonero è intervenuto sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic confermando la volontà di chiudere la trattativa

«Stiamo lavorando duramente con l’entourage di Zlatan per arrivare ad un accordo. Sappiamo che già tra 20 giorni si tornerà in campo con il turno di Europa League perciò sappiamo che sarà una preparazione molto corta, la nostra idea è di riuscire a chiudere in tempi molto stretti», con queste parole, Paolo Maldini è tornato sul discorso legato al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Il direttore tecnico del Milan ha però anche lasciato intendere che, qualora l’accordo non arrivasse, si stanno valutando altre opzioni: «Piano B? Per chi fa questo lavoro è normale che ci sia un piano B o un piano C. Ovviamente noi sappiamo e anche lui lo sa che riaverlo al Milan è la nostra priorità».