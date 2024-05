Lopetegui Milan, Condò bacchetta i rossoneri: «Non si sono dimostrati una società forte! Il tifoso ora ha QUESTO problema»

Lopetegui-Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha criticato il comportamento della società rossonera: le dichiarazioni

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Il pareggio del Milan col Genoa in una casa che lo sciopero del tifo ha reso gelida è una storia diversa, figlia dei sei derby persi di fila che hanno avvelenato il rapporto con Pioli e, più in generale, di un superamento ancora irrisolto dell’era-Berlusconi. Dal 2000 a oggi il Milan ha vinto 3 scudetti contro gli 11 della Juve e i 7 dell’Inter, la frustrazione popolare ha raggiunto l’orlo del bicchiere, e ormai trabocca. La partita di ieri è stata un mix di belle giocate e grosse sciocchezze, tipico prodotto di un ambiente dove il futuro ha invaso il presente togliendogli ogni interesse: ogni discorso riguarda il prossimo allenatore e i prossimi giocatori, e la pressione sulla società ha già tolto dal tavolo l’ipotesi Lopetegui. I tifosi hanno il diritto di esprimere le loro preferenze ed è vero che lo spagnolo scalda poco: detto ciò, il club forte e convinto delle sue scelte non si lascia condizionare. La verità è che il primo a non esserne convinto era lui».