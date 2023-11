Rinnovo Giroud, il Milan ha le idee chiare: la posizione del club dopo l’apertura del francese

Rinnovo Giroud, il Milan è pronto ad incontrare il francese per discutere del prolungamento fino al 2025: le ultime sul centravanti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’importanza di Olivier Giroud per il Milan è tanto grande da vivere con particolare inquietudine la doppia assenza per squalifica contro Fiorentina e Frosinone.

Un’assenza che, nonostante l’età, il Milan non vuole avere anche per tutta la prossima stagione. In sostanza, spiega La Rosea, il club rossonero è pronto ad accontentare il centravanti francese sul rinnovo annuale del contratto in scadenza a giugno del 2024. Le sensazioni sono assolutamente positive.