Rinnovo Florenzi, frenata nella trattativa? Il dialogo continua: c’è questa intenzione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Sky, nel calciomercato Milan della prossima estate andrà risolto anche il tema relativo al futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno e da poco rientrato dopo il brutto infortunio al ginocchio della scorsa estate.

L’intenzione della società rossonera, e in particolare di Zlatan Ibrahimovic, sarebbe quella di estendere l’accordo fino al 2026 ma questa ipotesi potrebbe diventare concreta solo se il Milan riuscisse a qualificarsi per una coppa europea. A quel punto, anche per un discorso di liste, Florenzi viaggerebbe verso la conferma.