Rinnovo Calabria, spunta uno scenario inaspettato! Comunicazione al terzino, cosa può succedere

Rinnovo Calabria, il club rossonero, che non ha intenzione di prolungare il rapporto col terzino, può cederlo già a gennaio

Come riportato da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan potrebbe cedere Davide Calabria, in scadenza di contratto a giugno e lontano dal rinnovo, già a gennaio:

PAROLE – «Il Milan non ha mai offerto a Davide Calabria l’estensione del contratto. È pronto a partire come free agent a fine stagione. Como , Galatasaray , I club sauditi e qatarioti hanno già mostrato interesse per il terzino destro, che il Milan potrebbe cedere a gennaio».