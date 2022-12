Rinnovo Bennacer: previsto incontro con il nuovo agente. Le ultime

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Ismael Bennacer. Previsto un incontro tra la dirigenza ed il nuovo agente del centrocampista

Il rinnovo di Ismael Bennacer è uno dei casi spinosi a cui la dirigenza del Milan lavora da diversi mesi. Dopo aver portato avanti il dialogo con il suo ex agente Sissoko, ora Maldini e Massara dovranno riparte da capo dopo il cambio di procuratore dell’algerino, passato nella scuderia di Enzo Raiola. Il contratto dell’ex Empoli è in scadenza nel 2024.

Dall’Algeria riportano una voglia di Premier League del giocatore, mentre in Francia parlano di una priorità di rinnovo con il Milan. Ciò che è certo è che presto ci sarà un incontro tra le parti per fare il punto della situazione e, secondo Tuttosport, questo dovrebbe avvenire settimana prossima. L’offerta del Milan è di un raddoppio di ingaggio (da 1,7 a 3,5 milioni l’anno) mentre il giocatore chiede una cifra vicina a quella degli altri top player come Theo Hernandez (sui 4,5 milioni).