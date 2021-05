Rimborsi spese arbitri gonfiati: ecco i fischietti sospesi dall’AIA

Sono tre gli arbitri fermati dalla Procura Federale nell’ambito dello scandalo rimborsi spese gonfiati: ecco i nomi

Oggi è esploso lo scandalo nel mondo arbitrale per presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore dei direttori di gara. A seguito di una segnalazione e in accordo con l’Associazione Italiana Arbitri, la FIGC si è subito attivata facendo partire un’indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a qualsiasi livello di arbitraggio.

Secondo Calcioefinanza.it sono tre gli arbitri della Can di serie A sospesi in attesa dell’indagine delle Procura Figc su presunte alterazioni nei rimborsi spese: i tre nomi sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. Sono stati fermati per il momento anche quattro assistenti.