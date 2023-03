Riforma Supercoppa, Caputi: «Si spettacolarizza la competizione»

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto a Radio Firenze Viola per parlare della nuova riforma della Supercoppa Italiana

«Non trovo nulla di sbagliato, è un modo per spettacolarizzare la competizione. Verrà fatto il prossimo anno che il calendario è meno fitto. A me piacciono le novità. Vorrei anche una Coppa Italia stile coppa d’Inghilterra. Il campionato, ormai è parecchio tempo che è uguale, le ultime tre sono sempre le solite e anche le prime tre. Mi rendo conto che è difficile, specialmente in Italia, ma mi chiedo che senso e che pubblico hanno certe partite…»