Rifinitura Milan, in gruppo anche Origi: il ritorno dopo la febbre. Come Giroud, anche l’attaccante rossonero ha lottato con la febbre

Il Milan ritrova in allenamento anche Origi. Il centroavanti rossonero si è allenato in gruppo, come Giroud e Brahim Diaz.

Il rossonero, come il suo collega di reparto, era alle prese con la febbre. Ma sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Londra.