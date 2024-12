Ricci Milan, ecco il punto sulla trattativa tra rossoneri e granata: una variabile può essere decisiva!

Ricci Milan, ecco il punto sulla trattativa tra rossoneri e granata, una variabile decisiva e l’incognita Urbano Cairo

Il Milan è pronto ad infiammare il calciomercato. Come riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un nuovo centrocampista. Un giocatore pronto ad inserirsi nel campionato italiano, che possa regalare certezza alla squadra di Fonseca. Nel novero dei big osservati ci sarebbe anche Samuele Ricci del Torino, così spiega il quotidiano oggi. Un breve estratto:

RICCI MILAN – «Tale identikit porta in quel di Torino, sponda granata, con il gradimento milanista per Samuele Ricci che non è di certo un mistero, ma ci sarebbe da sedersi al tavolo con Cairo, che non è mai un osso facile anche se i buoni rapporti tra i due club e quelli con l’entourage del calciatore potrebbero consentire un’operazione che radiomercato dava calda in vista dell’estate 2025. Ovviamente ci sono anche altre variabili, rappresentate da club – soprattutto stranieri – che potrebbero fare delle offerte importanti a gennaio. È tutto in divenire, ma i fari del Milan su Ricci ci sono».