Ricci Milan, il centrocampista suona la carica: «Abbiamo un grande obiettivo da conquistare ad ogni costo». Le ultimissime notizie

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando apertamente delle ambizioni rossonere, in particolare l’obiettivo Champions League. Le sue parole riflettono la mentalità e la determinazione che si respirano all’interno dello spogliatoio milanista.

“Obiettivo Champions? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita”, ha dichiarato Ricci, sottolineando l’importanza cruciale di questo traguardo per il club. Una dichiarazione forte, che evidenzia la consapevolezza del valore della squadra e la volontà di riportarla ai massimi livelli del calcio europeo. Tuttavia, il giovane centrocampista ha anche mostrato pragmatismo, aggiungendo: “Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi…”. Questo approccio denota la necessità di mantenere i piedi per terra e di concentrarsi sul presente, senza farsi distrarre da proiezioni a lungo termine.

La chiave per raggiungere questi obiettivi, secondo Ricci, risiede nella metodologia di lavoro quotidiana: “Bisognerà andare avanti step by step e in allenamento ascoltare il mister“. Un richiamo alla disciplina e all’attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per la crescita di ogni squadra. “La strada è giusta, ma cerchiamo di non guardare troppo al futuro”, ha ribadito, evidenziando la filosofia di un passo alla volta.

Immancabile, infine, la domanda sull’emozione di sentire l’inno della Champions League, a cui Ricci ha risposto con entusiasmo: “Se ho voglia di sentire l’inno della Champions? Certo. Penso che tutti lo vogliano sentire di nuovo a San Siro, non solo io”. Un desiderio condiviso da tutta la tifoseria e che alimenta la speranza di rivedere il Milan protagonista sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.