Ricci Milan, la pista si infiamma! Assalto partito, accordo in chiusura a queste condizioni

Ricci Milan, il centrocampista italiano del Torino è sempre più vicino al club rossonero: pronto l’assalto per convincere Cairo

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan, in attesa della nomina del nuovo DS, con Igli Tare ora in pole dopo l’incontro di ieri con Furlani a Roma, è pronto ad accelerare per un calciatore che mette d’accordo tutte le anime del club: Samuele Ricci del Torino.

Dopo averci provato a gennaio (no di Cairo a metà stagione) e incassato il sì convinto del ragazzo, i rossoneri vogliono chiudere l’operazione anticipando la concorrenza. Cairo chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro: una cifra troppo alta per il Milan che non vorrebbe andare oltre i 25.