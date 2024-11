Ricci Milan, no del Torino al Manchester City: a giugno è sfida col Napoli. Il prezzo

Ricci Milan, no del Torino al Manchester City per la cessione nel mercato di gennaio: a giugno è sfida col Napoli. Il prezzo

Le prestazioni di Ricci non sono passate inosservate e il Manchester City vorrebbe prenderlo già nel mercato di gennaio con un investimento di 35-40 milioni. Dal Torino, però, è arrivato un secco no.

A rivelarlo è Tuttosport spiegando che i granata non hanno intenzione di privarsi del loro gioiellino dopo aver perso Bellanova e Buongiorno in estate. Su Ricci, comunque, è sempre vivo l’interesse di Milan e Napoli che sono pronte a sfidarsi sul mercato del prossimo anno, in attesa di capire anche se Cairo venderà o meno il club.