Riapre il Museum&Tour: lo stadio San Siro come non lo avete mai visto

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, il Museum&Tour vi permetterà di vivere un’esperienza unica: i dettagli

Siamo entusiasti di darvi il bentornato! Finalmente da venerdì 18 giugno riaprono le porte del Museum&Tour dello Stadio San Siro.

Molte le novità che abbiamo in serbo per gli appassionati di calcio e non solo. Il Museum&Tour sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 solo su prenotazione con tour guidati per gruppi di 10 persone. Sono disponibili guide in italiano ma anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese e russo.

COSA SARÀ POSSIBILE AMMIRARE: LE PRINCIPALI NOVITÀ

In occasione della riapertura sarà possibile ammirare una nuova collezione con oltre 200 oggetti e cimeli che hanno segnato la storia di San Siro fra cui spiccano importanti trofei come la Coppa dei Campioni.

In mostra ci saranno, inoltre, più di 70 maglie dei grandi campioni di sempre che hanno giocato con le squadre italiane e straniere più titolate al mondo tra cui quella di Maradona, Pelé e la divisa crociata della Selezione MilanInter United del 1965.

Solo per il primo mese, in via del tutto eccezionale, sarà possibile scendere in campo e tirare un calcio di rigore come i veri campioni.

TOUR GUIDATI ANCHE DIETRO LE QUINTE DELLO STADIO

Acquistando il biglietto, gli appassionati di calcio avranno nuovamente modo di poter scoprire i segreti dello Stadio: entrare negli spogliatoi di Inter e Milan, passare nella zona interviste e raggiungere il tunnel d’accesso al terreno di gioco con la magica vista sul campo di San Siro, la più grande emozione per ogni tifoso di calcio.

MODALITÀ DI ACCESSO

Nel rispetto delle attuali norme anti-Covid e sino a diversa disposizione, l’accesso al Museo è consentito ad un massimo di 10 persone per volta tutte insieme accompagnate da una guida. Verranno adottate tutte le misure di sicurezza e distanziamento necessarie per tutelare i visitatori.

Al fine di una corretta gestione dei flussi, la priorità sarà data a chi ha acquistato il biglietto on-line. In biglietteria sarà possibile acquistare solo i posti eventualmente disponibili.

INFO E CONTATTI

Mail: [email protected]

Telefono: 02/4042432

Fonte: acmilan.com