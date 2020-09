Riapertura stadi: perché la Juve sì e tutti gli altri no?

Il presidente della Regione Piemonte ha chiesto al CTS l’apertura dello Stadium già per la prima giornata della prossima Serie A

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha comunicato di aver inviato formale richiesta al Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura al pubblico dell’Allianz Stadium, casa della Juventus già per la prima giornata di campionato per una capienza di circa il 20% rispetto al totale.

Quello che lascia interdetti è per quale motivo la Regione Piemonte si sia già mossa per inviare al CTS il protocollo presentato dalla Juventus mentre, ad esempio, per il Torino no. La risposta appare banale; la Juventus ha già presentato in Regione il suo protocollo, il Torino, come conferma lo stesso presidente Cirio, non ancora. A questo punto non resta che capire a che punto siano i protocolli per San Siro e quale sia la posizione di Regione Lombardia per uno stadio che ha una capienza doppia rispetto a quello bianconero e con un’area intorno allo stadio talmente ampia da non creare rischi di assembramento all’ingresso e all’uscita dall’impianto.