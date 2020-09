Milan, occorre sfatare la brutta recente tradizione della prima giornata

Nelle ultime due stagioni il Milan ha perso la prima giornata di campionato: una brutta tradizione da dover sfatare

Il Milan ha perso nella prima gara di Serie A in entrambe le ultime due stagioni (0-1 vs Udinese e 2-3 vs Napoli): i rossoneri non hanno mai infilato tre sconfitte di fila all’esordio in campionato. E poi il Diavolo ha esordito senza segnare nella scorsa Serie A: i rossoneri non iniziano due campionati consecutivi A senza trovare il gol dal 1983/84.

I rossoneri nella prima gara del prossimo campionato affronteranno il Bologna dell’ex tecnico milanista Sinisa Mihajlovic.