Riapertura stadi: l’ultimo DPCM li tiene chiusi fino al 7 ottobre

Con l’ultimo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte conferma la chiusura degli stadi

Per vedere il pubblico tornare sugli spalti ad assistere ad una partita di calcio in Italia, si dovrà attendere ancora un po’: stando all’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio del 7 settembre, infatti, gli stadi non potranno riaprire al pubblico, nemmeno in minima quantità, fino al 7 di ottobre.

In attesa dunque di conoscere eventuali sviluppi nel prossimo DPCM, per adesso bisognerà prendere per buone le parole del Sottosegretario alla Salute Zampa che giusto ieri indicava nel 17 ottobre e nel derby di Milano una data plausibile per le riaperture.