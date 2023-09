Retroscena De Ketelaere Atalanta: l’idea c’era già da luglio! Cosa succede. Il piano della dirigenza atalantina è chiaro

Secondo quanto riporta TMW, il riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta è praticamente scontato. L’idea non è recente, ma risale sin da luglio, ossia quando quest’estate il Milan ha aperto al prestito con diritto di riscatto.

Questa convinzione ha spinto anche la dirigenza bergamasca a offrire quelle cifre. I 26 milioni di riscatto non saranno un problema, né i bonus oppure il 10% della futura rivendita. Così come non è un problema per l’Atalanta il pagamento di 2,7 milioni di euro di stipendio