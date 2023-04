Retegui sugli altri oriundi: «Ho già parlato con qualcuno…». Le parole dell’obiettivo di mercato rossonero

Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di TyC Sports dei possibili altri oriundi convocabili da Mancini. Ecco le parole dell’obiettivo di mercato rossonero:

«Si, ho già parlato con qualcuno ma non dirò i nomi. Bisogna soltanto stare tranquilli, allenarsi bene e aspettare che arrivi l’opportunità. Io sono molto contento per ciò che sto vivendo in questo momento».