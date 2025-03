Repice, verso Milan Inter di Coppa Italia: «E’ costruita per competere»

Repice ha rilasciato un’intervista in esclusiva a InterNews24 nella quale ha parlato anche della Coppa Italia

Francesco Repice, noto radiocronista di Radio Rai, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a InterNews24. Ha risposto così alla domanda inerente agli impegni dei nerazzurri, tra i quali la semifinale di Coppa Italia con il Milan:

LA RISPOSTA – «L’Inter è costruita per competere in tutte e tre le competizioni in cui gareggia. Sono una grande squadra, con una società che ha avuto l’intelligenza di nominare presidente una persona che ha vinto 11 scudetti e mezzo negli ultimi dodici anni e sicuramente ci sarà un motivo. Ha un allenatore che ha dimostrato di essere un vincente e che sa costruire le squadre. Per quanto riguarda la Champions, io tendo sempre a dire che in una competizione dove è presente il Real Madrid, i Galácticos partono sempre favoriti. L’Inter se la gioca comunque con tutte le altre».

