Reijnders a Sky: «Siamo più forti mentalmente, con Conceicao tutto bene. Sulla gara di domani ho un pensiero chiaro»

Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara di domani contro il Feyenoord

Intervenuto a Sky prima di Feyenoord–Milan, Reijnders ha dichiarato:

PAROLE – «È sempre bello tornare nel mio paese d’origine. Domani ci sarà qui la mia famiglia, sarà ancora più speciale per me. Sarà molto importante, la prima dei play off. Vogliamo andare agli ottavi. Purtroppo non abbiamo finito tra le prime 8 e ora ci sono questi play off. È sempre dura in questo stadio, ma siamo pronti. Più forti mentalmente? Penso che tu abbia ragione. Lavoriamo l’uno per l’altro e penso che questo si vede nelle partite che stiamo giocando, i risultati sono una conseguenza positiva. Feeling con l’allenatore? Sì, va bene. Lui anche durante le partite ci porta tanta energia, si vede in campo. Dobbiamo continuare così con questa energia».