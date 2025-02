Reijnders a Sky: «Il modulo non è un problema, potevo fare meglio in alcune circostanze. Ho un rammarico»

Reijnders, centrocampista del Milan, ha commentato a Sky la sconfitta di misura rimediata contro il Feyenoord: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Tijjani Reijnders ha parlato così dopo Feyenoord–Milan:

PAROLE – «Credo che avrei dovuto tirare meno precipitosamente. Abbiamo concesso dei contropiedi e sapevamo che erano pericolosi lì. Alla fine la nostra aggressività non è stata sufficiente. Quattro attaccanti? Non penso che il problema sia stato quello del numero degli attaccanti, tutti vogliono lavorare e lottare per la squadra. Credo che non ci sia stata abbastanza aggressività e dobbiamo cambiare questo la prossima partita. Sì certo ora devo controllare più il gioco a centrocampo ma ho comunque la libertà di andare ad attaccare. Potevo farlo di più questa sera. Devo riguardare la mia partita e vedere cosa posso fare meglio. Mercato con personalità? Sì ma non è un problema: i ragazzi nuovi hanno desiderio di lottare per la squadra e hanno tante qualità. Oggi non le abbiamo mostrate come squadra queste qualità».