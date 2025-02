Reijnders a Milan Tv: «Speciale tornare in Olanda, ecco che partita ci aspettiamo domani»

Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato alla vigilia della gara di domani in Champions League contro il Feyenoord

Intervenuto a Milan Tv prima di Feyenoord–Milan, Reijnders ha dichiarato:

PAROLE – «È certamente speciale, quando ero piccolo ho sempre ammirato il Milan. Ora giocare con questa maglia in Olanda è sicuramente speciale. Sarà sicuramente una notte fredda (di temperatura, ndr) e so che i tifosi del Feyenoord sono molto intensi. Fanno tanto molto rumore. Noi siamo abituati perché giochiamo a San Siro, ma sappiamo che avranno un grande supporto. Saremo pronti e dimostreremo le nostre qualità. Loro saranno molto carichi, perché vogliono fare bene. Non sono nel loro periodo migliore, ma domani saranno pronti e noi dovremmo essere bravi a rispondere dimostrando di essere pronti in difesa e posizionandoci bene in campo. Soprattutto perché siamo in Olanda, sarebbe bello aiutare a fare un risultato importante alla squadra. Che sia con un gol o un assist, spero di contribuire domani».