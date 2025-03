Reijnders Milan, Van Bommel lo esalta: «Per i rossoneri è fondamentale e vi spiego perchè»

Reijnders Milan, Mark Van Bommel, ex centrocampista dei rossoneri, ha esaltato l’olandese ai canali ufficiali del club: le dichiarazioni

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Mark Van Bommel ha dichiarato:

PAROLE – «Guardo molte partite del Milan, perché in Olanda ne trasmettono molte grazie a Tijjani (Reijnders, ndr). Era un buon giocatore in Olanda ma sta migliorando partita dopo partita. È molto importante: fa gol, ma è molto importante perché gioca per la squadra ed è molto importante avere giocatori come lui. Ero un po’ come lui, non ero un top player ma ero molto importante per la squadra, così come Tijjani».