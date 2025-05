Reijnders Milan, il centrocampista saluta Milanello? La mossa dell’olandese non passa inosservata

Reijnders Milan, l’olandese ha disdetto la vacanza ad Ibiza programmata per luglio: Manchester City più vicino? La situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci potrebbe essere un clamoroso indizio che indirizzerà il calciomercato del Milan nelle prossime settimane. Un dettaglio interessante è emerso da fonti vicine a Tijjani Reijnders: il giocatore aveva prenotato una vacanza ad Ibiza a luglio, ma ha recentemente disdetto i giorni di ferie.

Questa decisione potrebbe essere legata a una richiesta del Manchester City di chiudere rapidamente la trattativa per acquistarlo in vista del Mondiale per Club. La disdetta della vacanza potrebbe essere un indizio che Reijnders sia vicino a lasciare il Milan e che il City sia pronto a chiudere l’affare il prima possibile. La situazione potrebbe diventare sempre più interessante nelle prossime settimane e il Milan dovrà essere pronto a trattare per trattenere il suo talento o a cederlo al City.