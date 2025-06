Reijnders Milan, dall’Inghilterra esaltano il colpo del Manchester City! Guardiola decisivo, la ricostruzione

Reijnders Milan, in Inghilterra esaltano l’operazione che ha portato il centrocampista olandese al Manchester City: Guardiola decisivo

Nessuna sorpresa, piuttosto una conferma. Quando il Manchester City ha presentato ufficialmente Tijjani Reijnders, sfilandolo al calciomercato Milan per una cifra che i media inglesi stimano attorno ai 70 milioni di euro, la reazione al di là della Manica è stata unanime: non un colpo di scena, ma la tessera del mosaico che mancava, l’ennesima, quasi ovvia, mossa di un club che programma con una lucidità spietata. L’eco della stampa britannica non è stata quella dello stupore, ma del consenso quasi plebiscitario.



I quotidiani più analitici, dal Guardian al The Times, hanno subito etichettato l’olandese come «Il perfetto centrocampista di Guardiola». L’analisi tattica è stata il fulcro del racconto: Reijnders è stato descritto come l’archetipo del giocatore che Pep desidera per il suo sistema. La sua “press resistance”, ovvero la capacità quasi magnetica di resistere alla pressione avversaria palla al piede, la visione di gioco verticale e l’abilità di giocare con entrambi i piedi sono state viste come le qualità ideali per orchestrare la manovra dei campioni d’Inghilterra. «Non è un sostituto, è un aggiornamento del sistema», ha scritto Jonathan Wilson sul Guardian, vedendo in lui l’erede naturale di Gündoğan per capacità di inserimento e intelligenza tattica, ma con un dinamismo persino superiore. Un metronomo cerebrale, capace di dettare i tempi e di rompere le linee con una progressione elegante, quasi una danza in mezzo al campo.



Se l’analisi tattica ha trovato tutti d’accordo, i tabloid come The Sun e il Daily Mail si sono concentrati sull’impatto finanziario e sulla dimostrazione di forza nei confronti delle rivali. I titoli, come da tradizione, sono stati roboanti: “Dutch of Class” o “Reijning champion”, giochi di parole per celebrare un acquisto che viene percepito come un altro messaggio al campionato. «Mentre United e Arsenal cercano ancora la quadratura del cerchio, il City inserisce nel suo motore perfetto un pezzo da Formula 1», ha commentato un opinionista su Sky Sports. L’accento è stato posto sulla capacità del City di identificare un obiettivo e raggiungerlo senza esitazioni, pagando il giusto prezzo per un giocatore al picco della sua maturazione, strappandolo a un altro top club europeo e indebolendo, di riflesso, un potenziale avversario in Champions League.



Naturalmente, non manca il classico punto interrogativo che accompagna ogni grande acquisto destinato alla Premier League. Su testate più specializzate come The Athletic, accanto alla lode per le sue qualità tecniche, ci si interroga sulla sua capacità di adattamento alla fisicità e ai ritmi forsennati del campionato inglese. Se in Serie A la sua eleganza e la sua tecnica hanno dominato, in Inghilterra dovrà dimostrare di poter sostenere un’intensità di duelli e una velocità di gioco senza eguali. «Il suo talento è indiscutibile, la vera sfida sarà trasformare la sua compostezza in dominio fisico quando il gioco si farà duro e le partite si giocheranno a 100 miglia orarie», si legge nell’approfondimento. Una domanda lecita, che accompagna con un velo di scetticismo l’entusiasmo generale.



Ma al netto dei dubbi, il verdetto della stampa inglese è chiaro: il Manchester City ha di nuovo agito con una precisione chirurgica, assicurandosi un giocatore che sembra nato per giocare sotto la guida di Pep Guardiola. La risposta definitiva, come sempre, la darà solo il prato dell’Etihad.