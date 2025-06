Reijnders lascia il Milan, il City accelera: fissata una data. La situazione è chiara

Reijnders dal Milan al Manchester City: fissata una data di scadenza per la trattativa. Gli inglesi vogliono chiudere entro quel giorno

Nuovi contatti nelle ultime ore tra Milan e Manchester City, il club inglese vuole chiudere a stretto giro con Tijjani Reijnders. I citizens hanno un accordo di massima con il centrocampista olandese, mancano da limare gli ultimi dettagli con i rossoneri.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Pep Guardiola vuole chiudere per Reijnders in questa finestra aggiuntiva per averlo a disposizione al Mondiale per Club.