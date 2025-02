Reijnders a Prime: «Sapevamo che sono pericolosi in contropiede, dobbiamo farlo il ritorno»

Reijnders, al termine di Feyenoord Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sfida del De Kuip

Tijjani Reijnders, nel post partita di Feyenoord-Milan, gara valida per l’andata dei playoff di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole:

«Oggi la nostra aggressività in attacco e difesa non è servito. Sapevamo che sono pericolosi in contropiede e hanno segnato proprio in questo modo. Avremmo dovuto fare molto meglio, sfruttare le nostre qualità. Ora dovremo farlo al ritorno»