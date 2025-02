Reijnders in conferenza: «Mio padre mi ha detto di fare cose umili. Punto ad una cosa»

Reijnders in conferenza stampa – Il centrocampista olandese ha parlato alla vigilia di Feyenoord Milan

Tijjani Reijnders è intervenuto in conferenza stampa per presentare Feyenoord-Milan gara valevole per i playoff di Champions League in programma domani alle ore 21:00 al de Kuip di Rotterdam. Queste le sue parole in sala stampa:

LE SUE PAROLE – «Mio padre sempre ci ha detto di fare cose umili come gente normale, puntiamo sempre a migliorarci. Per me è importante giocare ogni partita, stare sempre a livello».