RedBird e Gerry Cardinale sotto assedio: scoppia la contestazione totale tra Milan e Tolosa

Gerry Cardinale affronta una tempesta su due fronti: la crisi sportiva di Allegri e le proteste dei tifosi in Francia

Il clima in casa Milan è diventato ufficialmente drammatico dopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta. Il KO subito a San Siro nella 36ª giornata non ha solo sancito il sorpasso della Juventus e l’aggancio della Roma al quarto posto, ma ha scatenato la furia della tifoseria. La squadra di Massimiliano Allegri è stata accompagnata da una contestazione feroce rivolta all’AD Giorgio Furlani e alla proprietà RedBird. I cori di disapprovazione hanno scosso lo stadio prima, durante e dopo il match, evidenziando una frattura ormai insanabile tra la base e il vertice societario guidato da Gerry Cardinale.

Tuttavia, i problemi per il fondo americano non si limitano ai confini italiani, poiché anche in Francia la situazione è incandescente. Il Tolosa, attualmente decimo in Ligue 1, sta vivendo un momento di profonda tensione con i propri sostenitori. Nonostante la recente vittoria casalinga per 2-1 contro il Marsiglia nella 33ª giornata, la tifoseria francese ha ribadito che «nessuna delle persone che attualmente lavorano rappresentano i valori del club», chiedendo da tempo un confronto diretto con una dirigenza percepita come assente e distante.

Dalla Serie A alla Ligue 1: i tifosi chiedono risposte a Cardinale

L’ultima dimostrazione di questo malcontento transalpino è arrivata proprio ieri, con striscioni polemici esposti in Curva che interpellano direttamente la proprietà: «RedBird, un anno è passato e non abbiamo ancora risposte. Qual è il tuo piano per il Tolosa FC?». Questa richiesta di trasparenza riflette specularmente i dubbi che tormentano l’ambiente milanista, dove i risultati altalenanti della gestione Allegri e le strategie di Furlani sono finiti sul banco degli imputati.

Per RedBird, il rischio di un tracollo sportivo ed economico è quanto mai reale. Se il Milan fallisse l’approdo in Champions League, il danno d’immagine e finanziario sarebbe incalcolabile, mentre a Tolosa la sfida è prima di tutto legata all’identità stessa della società. In entrambe le piazze, la richiesta è univoca: i tifosi pretendono che Gerry Cardinale esca allo scoperto con un piano concreto che metta i risultati sul campo e la storia dei club davanti a ogni logica di puro business.