Rebus Paquetà: il Lione vuole il brasiliano ma non ha…

Rebus Paquetà: il Milan sarebbe ben disposto a cedere il brasiliano, ma il Lione sino a questo momento non avrebbe formulato nessuna offerta

Per non far registrare una minusvalenza, il Milan deve cedere Lucas Paquetà per una cifra intorno ai 22-23 milioni di euro. Il Lione, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe molto interessato al brasiliano.

Purtroppo, però, il club di Via Aldo Rossi non avrebbe ricevuto ancora alcuna offerta dalla società francese. Nel frattempo Maldini vorrebbe a tutti i costi chiudere per…