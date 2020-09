Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera è al lavoro per Milenkovic

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per portare sotto la guida di Pioli, Milenkovic

Stando a quanto riporta Libero in edicola questa mattina, il Milan sarebbe al lavoro per portare Milenkovic in rossonero. Il centrale difensivo sarebbe un acquisto di grande importanza per dare modo a Stefano Pioli di far rifiatare anche Kjaer e Romagnoli.

I rossoneri sono impegnati quest’anno su tre fronti e alternative valide ai titolari sono ben accette. Intanto per la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers…