Rebic stasera rincontrerà la Fiorentina molto probabilmente dal 1’ minuto

Per Rebic stasera Fiorentina-Milan non sarà solo un semplice match ma rincontrerà la sua ex squadra che lo aveva portato per prima in Serie A

Questa sera andrà in scena al Franchi Fiorentina-Milan e l’osservato speciale non può che non essere Rebic, uno degli ex del match di stasera.

Il croato infatti fu lanciato in Serie A proprio dai viola senza però entusiasmare il pubblico toscano, per poi girare in prestito un paio d’anni fino ad arrivare all’Eintracht Francoforte dove letteralmente esplose.