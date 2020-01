Dopo la vittoria con il Milan e la sua doppietta personale Rebic in zona mix: «Ibrahimovic è molto importante per me e la squadra»

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Stefano Pioli che oggi a inizio secondo tempo ha sostituito Bonaventura con Ante Rebic. Mossa vincente quella del tecnico rossonero, perchè mentre tutti aspettano Ibrahimovic, il croato entra e segna una doppietta che permette ai rossoneri di portare a casa i tre punti contro un’ Udinese che ha giocato bene e a viso aperto.Intervenuto ai microfoni della stampa in zona mix, ecco cosa ha detto Ante Rebic nel post partita:

Sulla gara: «La cosa più importante sono i tre punti conquistati oggi, dobbiamo continuare a lavorare e mantenere questo passo in vista della trasferta di Brescia. Ho segnato due gol, sono molto felice e soddisfatto. Spero che le cose cambino adesso.»

Su Ibrahimovic: «E’ molto importante per me e il resto della squadra avere come compagno uno come Ibrahimovic, che ci aiuta con la sua esperienza e le sue qualità.»