Rebic a Milan Tv: «Vogliamo gli ottavi, la Dinamo Zagabria...»

Ante Rebic, esterno croato del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria

Intervistato da Milan Tv, Ante Rebic ha parlato così alla vigilia della gara contro la Dinamo Zagabria:

DINAMO ZAGABRIA: «La Dinamo è un grande avversario come hanno dimostrato all’andata. Noi li abbiamo analizzati bene e conosciamo i loro punti deboli: spero che prenderemo i tre punti e andiamo più vicini all’obiettivo».

OBIETTIVO OTTAVI: «E’ molto importante per il nostro lavoro degli ultimi tre anni. L’anno scorso abbiamo raggiunto la fase a gironi e quest’anno vogliamo fare un passo in più e arrivare degli ottavi».

CHAMPIONS LEAGUE: «Un’altra competizione con squadre che giocano un calcio diverso: c’è sempre alta qualità. Servirà un lavoro duro ma lo faremo bene».

STADIO MAKSIMIR: «Il Maksimir non è così caldo rispetto allo stadio di Spalato, ma è bello tornare in Croazia. Il campo sarà sicuramente perfetto, lo stadio un po’ meno… Andiamo là per fare il meglio».