Ravezzani: «Il carisma di Ibra bendispone gli arbitri»

Fabio Ravezzani ha parlato del carisma di Ibra e di come questo possa bendisporre gli arbitri in alcune circostanze

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha così detto la sua sulla crescita del Milan con Ibra in campo:

«Mi diceva un grande allenatore: il mio capitano è X perché oltre a essere forte ha un carisma che bendispone gli arbitri. Le stesse cose dette da lui o da un altro non hanno lo stesso effetto. Ecco, anche in questo Ibra sarà fondamentale per la stagione del Milan.»