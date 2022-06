Raspadori: «Mercato? È ancora presto. Sono pronto per il salto in una big». Le parole dell’attaccante del Sassuolo

Giacomo Raspadori è uno degli uomini mercato di questa Serie A. Il giocatore, accostato anche al Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

STAGIONE – «Stagione positiva, avremmo voluto fare meglio ma è la base per volersi migliorare. E’ stata un’annata importante anche per noi giovani per cercare di migliorare. Io sono sempre molto esigente, mi do un 7. Ho fatto tanto grazie a compagni e mister che mi hanno messo nelle condizioni per esprimermi al meglio».

MERCATO – «La vivo con equilibrio, ora è presto per fare valutazioni. La società ed i miei agenti vedranno cosa è meglio per il mio futuro, io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo».

SALTO IN UNA BIG – «Mi sento pronto, io do sempre il 110% di me stesso in quello che faccio ogni giorno.»