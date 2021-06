Raspadori: «Ho ricevuto una marea di insulti dai milanisti»

Intervistato da Cronache di spogliatoio, Giacomo Raspadori ha così parlato delle conseguenze alla sua doppietta al Milan:

«Ho ricevuto una marea di messaggi, soprattutto dai miei amici milanisti che nel gruppo WhatsApp mi hanno riempito di insulti. Era il loro modo per farmi capire che erano contenti. Erano quasi più felici di me. Anche i miei compagni erano in estasi, forse anche troppo: al rientro negli spogliatoi mi hanno riempito di amorevoli schiaffoni. Il calendario era fitto, abbiamo giocato ogni tre giorni, ma ho provato a fermare quei momenti nella mia memoria. Ho detto: «Giacomo, rilassati adesso, e senza fermarti cerca di godere di tutto questo». Sempre con equilibrio, però. Che è sempre lo stesso con cui faccio il passaggio tra calcio e studio. Cerco di non staccare mai da entrambi, in modo da non avere difficoltà nel cambiare la mia mente. Se pensi che con una doppietta a San Siro sei arrivato, stai sbagliando tutto. E non avrai mai costanza di crescita e rendimento».