Rashford Milan, parte il conto alla rovescia! Fissato il giorno della decisione definitiva, i tifosi sognano

Rashford Milan, mercoledì 15 gennaio l’attaccante comunicherà la sua decisione al Manchester United: rossoneri in piena corsa

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Prosegue la telenovela legata al futuro di Marcus Rashford, calciatore di proprietà del Manchester United. Sul giocatore inglese c’è molta concorrenza, ma il Milan deve fare i conti soprattutto con il Barcellona. I Red Devils preferirebbero cedere il calciatore inglese in prestito e sono pronti anche a pagare una buona parte del suo ingaggio. Mercoledì 15 gennaio sarà una giornata molto importante per il futuro del classe 1997 e per i rossoneri, che potrebbero avere un feedback decisivo. Il fratello-agente di Rashford incontrerà il Man United e comunicare la sua decisione, che dovrebbe riguardare i rossoneri. Nella lista del Milan per l’attacco resiste il nome di Kolo Muani, ma a oggi la società italiana più avanti è la Juventus».