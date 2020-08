Ranking Uefa: Milan all’81° posto, pericolo urna sfavorevole

L’assenza negli ultimi anni dall’Europa, in particolare dalla Champions, ha fatto precipitare il Milan nel ranking

Il Milan è scivolato all’81° posto nel ranking Uefa, il minimo storico dopo che già negli ultimi anni la discesa era stata notevole. Le cause sono, ça va sans dire, l’assenza dalla Champions League e anche le brutte prestazioni in Europa League.

Del resto il ranking valuta le ultime cinque stagioni in ambito europeo, ragion per cui si valuta dalla stagione 2015/16 e 16/17 (niente Europa) 17/18 (eliminazione con l’Arsenal agli ottavi), 18/19 (eliminazione ai gironi) e l’ultima 19/20 (esclusione causa FPP, ndr). Questo significa che l’ultimo turno di playoff per accedere ai gironi di Europa League potrà essere particolarmente scomodo, così come anche il sorteggio stesso dei gironi qualora i rossoneri dovessero riuscirvi ad accedere.