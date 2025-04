Ranking UEFA aggiornato, si riducono le possibilità della quinta squadra in Champions. Segui le ultimissime sul club rossonero

Arrivano aggiornamenti sul ranking UEFA dopo le notti europee di Champions League, Europa League e Conference League, valide per l’andata dei quarti di finale. L’Italia è sempre dietro alla Spagna, ma le speranze della quinta squadra in Champions l’anno prossimo – causa sconfitta per 2-0 della Lazio col Bodo Glimt – si riducono sempre più. Il Milan e le altre squadre in lotta per l’Europa in Serie A seguono con attenzione.

INGHILTERRA 24.819 (5/7)

SPAGNA 22.391 (4/7)

ITALIA 20.437 (3/8)

GERMANIA 18.046 (3/8)

FRANCIA 16.642 (2/7)

PORTOGALLO 16.250 (0/6)

BELGIO 15.650 (0/5)

OLANDA 15.250 (0/6)