Ranieri snobba la sfida di Coppa Italia: «Opportunità per chi non gioca. Il Milan…». Le parole del tecnico del Cagliari

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro l’Empoli. Ecco le parole del tecnico del Cagliari in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan:

«E’ un opportunità per quelli che non giocano, non farò giocare chi mi serve a Lecce. Giocheranno e mi mostreranno di essere in buona forma, se il Milan ci batterà complimenti a loro».

